Nu kommer regnen: Skybrud og torden er på vej mod Danmark

Lørdagen starter med tørt og solrigt vejr, bortset fra en lokal byge i de nordlige og østlige egne. I løbet af eftermiddagen kan Sydvestjylland dog også se frem til overskyet vejr med regn, tordenbyger og vindstød, der kan være kraftige. Temperaturen inde i landet vil være mellem 27 og 32 grader, dog ved kysterne lidt køligere.

Vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst.

I aften og nat kan det meste af landet dog få sig et regnskyl. Regn- og tordenbyger bevæger sig over de sydvestlige egne mod nordøst og øst, og vil nå de nordlige egne i løbet af natten. Bygerne kan flere steder være kraftige og vindstød ligeledes.

I nat vil temperaturen ligge på omkring de 15 til 20 grader med let til frisk sydøstlig vind.

Lørdag har DMI udsendt en risikovarsel for skybrud og torden, der gælder for Fyn, Lolland Falster, Sydsjælland, Sydvestsjælland, Djursland, Odder, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Thy og Mors, Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt, Kalundborg, Ringsted, Skive og Viborg.

Ifølge DMI er der risiko for, at der lokalt vil falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter. Der er risiko for kraftig torden.