Banedanmark havde igen problemer med fejl på infoskærme

Fredag aften var der igen fejl i Banedanmarks systemer, der viser informationer om tog på skærme, laver automatiske højtaleropkald og holder Rejseplanen opdateret med ændringer.

Det oplyser Banedanmark og DSB.

Omkring en time efter DSB oplyste om problemerne, lyder meldingen fra DSB, at fejlen er rettet, så systemerne igen virker.

Banedanmark oplyser, at problemet var på enkelte stationer med fjerntog. Her kunne passagerer altså opleve, at informationen på skærmene ikke var korrekt.

Der skal ikke have været problemer på stationer med s-tog.

For en måned siden var der også problemer med infoskærme og højtalerudkald, der meldte om tog, der var forsinkede, selv om de egentlig kørte til tiden.