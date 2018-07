Iltsvind koster tusindvis af fisk livet i vestjysk sø

Der er behov for at optage næsten dobbelt så mange på uddannelserne, vurderer Foa, men den beslutning er udsat.

Lav løn, store afstande og bureaukrati er blandt årsagerne til, at der nogle steder er meget få eller ingen flygtninge, der er kommet i et IGU-job.

Vi pålægges en bøde for en gerning uden ofre, mener en mand, der selv blev fanget i fartmåleren.

I denne uge er 3-400 unge fra hele kloden samlet i et »epicenter i dansk kapitalisme« i Jylland for at ændre verden.