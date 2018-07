Beredskab har arbejdet natten igennem: Voldsom brand spreder sig under jorden

En alvorlig brand nær Lille Vildmose sydøst for Aalborg har sendt Nordjyllands Beredskab på overarbejde. For selvom ilden er under kontrol over jorden, arbejder ilden stadig videre under jorden. Det oplyser Indsatsleder Rene Nicolaisen til DR.

Frygten er på nuværende tidspunkt, at ilden får fat i mosens spagnum, da ilden så vil sprede sig yderligere.

»Det, som er specielt ved en mosebrand, er, at den går i dybden, og den kan kravle nedeunder mosen. Så den kan brænde nede under jorden, uden vi kan se det og så viser den sig pludselig over jorden,« fortæller indsatsleder Rene Nicolaisen til DR.

Omkring 40 brandfolk fra Nordjyllands Beredskab har fået hjælp fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland til at slukke den voldsomme markbrand.

Beredskabsstyrelsens afdelinger i Thisted og Herning assisterer med 28 mand, slukningskøretøjer, kommunikationsvogn og drone. https://t.co/K0Ch525glt— Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) July 26, 2018

Brandfolk har forsøgt at slukke ilden natten igennem. Det har ikke været nødvendigt at evakuere folk i området som følge af branden.

Nordjyllands Beredskab forventer at brænden slukkes i løbet af torsdag.