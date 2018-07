To biler kørt frontalt sammen: En person er kommet alvorligt til skade

Der har søndag eftermiddag været et alvorligt trafikuheld på rute 13 mellem Sønderup og frakørsel 32 ved E45 i Nordjylland.

I ulykken er to biler kørt frontalt sammen. En person kom alvorligt til skade og blev derefter kørt til behandling på hospitalet, oplyser Nordjyllands Politi til BT.

Efter ulykken var politiet nødsaget til at lukke for færdsel i begge retninger, og dette skabte lange køer helt ud til motorvejen syd for Haverslev.

Vejdirektoraktet oplyste dog, at rute 13 blev åbnet igen kl. 13.38.