Tropedanmark varmer op til 30 grader i næste uge

Kan det virkelig blive ved, er der nok mange danskere, der spørger sig selv i disse dage. Og skal man tro DMI's prognoser, så er svaret: ja, det kan det åbenbart godt.

Weekenden byder endnu en gang på masser af sol og varmt sommervejr. Lørdag får vi temperaturer på mellem 22 og 27 grader og søndag når vi op på mellem 21 og 26 grader.

Temperaturerne bliver højest i den østlige del af landet, mens det i Jylland bliver en anelse mere blæsende, særligt helt ude ved vestkysten.

Når vi når ind i næste uge bliver det sandsynligvis nødvendigt for mange danskere at søge mod strande og kystområder for at køle en smule ned, idet temperaturerne flere steder vil svinge sig helt op på 30 grader.

Mandag bliver den køligste dag med temperaturer mellem 22 og 27 grader, men jo længere hen vi kommer på ugen, jo varmere bliver det, og det tørkeramte landbrug må endnu en gang kigge forgæves efter en regnbyge.

»Nå jeg kigger længere frem, så er den eneste forandring, at det bliver endnu varmere. I næste uge breder en højtryksryg sig ind over landet, og den sikrer fortsat masser af sol, mens temperaturerne tager et nøk opad. Til mellem 25 og 30 grader,« siger Thor Hartz til Ritzau.

Grunden til at Danmark fortsat er ramt af både tørke og varme er, at de lavtryk, der befinder sig i nærheden af landet, ganske belejligt bevæger sig stille og roligt uden om os. De flytter sig fra Island og i en bane mod nordøst, mens det højtryk, der ligger over Danmark og den nordlige del af Tyskland, næsten ikke bevæger sig.