Brev afslører: EU vil have fjernet skilte, der »diskriminerer udenlandske lastbilchauffører«

Det er det lille skilt med teksten "25 timer" under et billede af en lastbil, der har været med til at få EU-Kommissionen til at reagere.

I Danmark er der blevet indført en ny lov om, hvor længe lastbilchauffører må stoppe på en af landets 90 statslige rastepladser.

Men loven er diskriminerende over for udenlandske lastbilchauffører, har EU-Kommissionen slået fast i et brev til Transportministeriet, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Kamp mod uønsket lastbilparkering: Hvor skal Maxim Minajev nu holde sit lovpligtige hvil? Fremover må lastbilchauffører ikke parkere i mere end 25 timer på en rasteplads. Det ventes at sende en del lastbiler ud på de små veje.

»De nye regler I Danmark vil påvirke chauffører fra andre medlemsstater uforholdsmæssigt mere end danske chauffører, da danske lastbilchauffører i de fleste tilfælde vil være i stand til at komme hjem, når de skal have et længere hvil«, lyder det ifølge DR.

Loven trådte i kraft den 1. juli og har tidligere vakt bekymring i EU.

Dengang afviste transportminister Ole Birk Olesen (LA) kritikken og forklarede, at loven skal sikre flere frie parkeringspladser og afholde chaufførerne fra at bruge deres fridage og weekender på pladserne.

»Det er ikke statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold. Det er op til branchen selv at løse udfordringen med langtidsparkering«, siger han i en pressemeddelelse.

Han pegede på, at de nye regler skal sikre, at rastepladserne bliver brugt til det, de er skabt til - nemlig pauser og kortere hvil. Sker det ikke, vil det resultere i en bøde.

»Jeg vil gerne minde om, at det ifølge EU-reglerne allerede i dag er ulovligt for lastbilchaufførerne at tilbringe deres regulære ugehvil i lastbilen,« sagde Ole Birk Olesen.

Trængsel på rastepladserne: Det skal være slut med, at østeuropæiske lastbilchauffører slår lejr Onsdag skal de blå transportpolitiske ordførere beslutte, hvor længe en lastbil må stå parkeret på en rasteplads.

Transportministeriet oplyser til DR, at man er klar over EU-Kommissionens holdning til sagen, men afventer en officiel henvendelse fra EU.

Fra 2019 bliver det dyrere at parkere ulovligt. Det generelle bødeniveau hæves fra 510 kroner til 2000 kroner. På til- og frakørselsramper hæves det til cirka 3000 kroner fra det nuværende 1000 kroner.