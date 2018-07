Indland

Tørken skaber dansk vin af uset høj kvalitet Den usædvanlige lange tørkeperiode i Danmark skaber ekstra gunstige forhold for dansk vinproduktion.

I Odense er en mand tiltalt for at true en sagsbehandler på kommunens jobcenter Trusselssager hører til blandt de sjældnere hos de danske domstole, som sidste år afsagde dom i godt 1.300 sådanne sager. For nylig var en trusselssag for retten i Odense. En sag om pistoler, rockerforbindelser og et kommunalt jobcenter.

Problemer på motorvejene: Vi taber gods og kører dyr ned som aldrig før På fire år er antallet af akutte hændelser på statens veje steget med 60 pct., viser en rapport. Dansk Industri håber, at myndighederne med et pilotprojekt vil blive bedre til at få ryddet vejene ved uheld.