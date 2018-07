Månedsprognose: Sommeren fortsætter med temperaturer over 23 grader

Et omfattende højtryksområde omkring Danmark sender de næste uger større lavtryk, fronter og regnvejr uden om Danmark, og tørken ser derfor ikke ud til at være på retræte de kommende uger.

Og sommervarmen fortsætter, men med udsigt til enkelte byger. Vi snakker dog ikke regn i så store mængder, at det kan afvikle den tørke, Danmark er ramt af.

Det oplyser DMI i prognosen for den kommende måned.

Onsdag bringer flere regn- og tordenbyger spredt til Danmark. Resten af ugen skal byde på en del sol, mens Vestkysten periodisk kan se frem til lidt flere skyer. Det vil også ved Vestkysten være omkring de 20 grader, og altså en del køligere end i resten af landet, hvor der typisk vil være mellem 22-26 grader.

Danmark rammes af byger i løbet af onsdag - et sted kan der blive tale om "kraftig regn"

I de kommende uger vil vejrsituationen i høj grad ligne den, vi har set det seneste stykke tid. Vi vil generelt have temperaturer mellem 23 og 28 grader og nogle steder vil opleve at komme over 30 grader.

Svage lavtryk eller svage fronter vil fra tid til anden berøre landet, og vi vil derfor opleve, at det bliver mere skyet, og at spredte byger, der lokalt kan blive kraftige, vil opstå.

Med ringe nedbør og, mange solskinstimer og høje temperaturer siden maj er vi sandsynligvis allerede inde i et af de "store" tørkeår, der er blevet registreret siden 1874. Juli ser dog også ud til at meget tør, og vil ifølge DMI muligvis være rekordtør.

Den første halvdel af august ser ud til at fortsætte i nogenlunde samme gear som hidtil, dog afbrudt af korte perioder med mindre byger og mindre kølighed. Først i september er der tegn på, at danskerne vil opleve mere ustadigt vejr med lavere temperaturer, der dog vil ligge omkring 2-3 grader varmere end normalen.