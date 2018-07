Massiv varme giver regn- og tordenbyger midt på ugen

Et højtryk over Danmark bevæger sig de kommende dage mod nordøst til Nordskandinavien og Finland.

Det betyder, at ugen begynder flot med masser af sol og temperaturer på mellem 23 og 28 grader mandag. Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen tidligt mandag morgen.

- Det bliver en tør dag med masser af sol og masser af varme. Ude ved kysterne med pålandsvind bliver det måske en anelse køligere, men det bliver ikke skidt af den grund, siger han.

I løbet af tirsdag ventes en frontzone ledsaget af regn- og tordenbyger at bevæge sig op over landet fra sydøst.

- Tirsdag og onsdag bliver det lidt mere interessant at se, hvad der sker. Det kan blive rigtig varmt tirsdag med helt op til 30 grader lokalt.

- Der begynder samtidig at husere nogle regn- og tordenbyger, og vi er stadig meget usikre på, hvor de rammer, og hvor meget nedbør de giver. Noget tyder dog på, at der kan komme en del regn tirsdag og onsdag, siger Lars Henriksen.

Han påpeger, at regn- og tordenbygerne betyder, at der bliver skruet en smule ned for solen midt på ugen.

- Men det bliver stadig varmt, siger han.

Torsdag og fredag ser det igen overvejende tørt ud, men temperaturen tager et lille nøk nedad.

- Torsdag forventer vi mellem 18 og 23 grader, siger Lars Henriksen.

Han forventer dog, at temperaturerne begynder at stige igen frem mod weekenden.

- Vi satser på, at vi holder denne her ret massive varme, når vi når frem til næste weekend, siger han.