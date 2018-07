DMI: Der kommer »formentligt« lidt regn, men solen vender tilbage

Der kommer formentligt regn tirsdag og onsdag, men det er uklart, hvor regnen falder, og hvor meget der kommer.

Sådan lyder budskabet fra vagthavende ved DMI, Lars Henriksen.

»Prognoserne svinger hele tiden. Lige nu ligner det, at Nordjylland og Sjælland får mest regn tirsdag og onsdag. Men det kan også ændre sig til byger, der bevæger sig mere rundt i landet,« siger han.

Når vejret går amok: Dyr må sendes til slagtning, bierne mangler mad, og der er afbrændingsforbud i hele landet Danmark ligger midt i et hul, hvor varmen, tørken og solen tilsyneladende ingen ende vil tage. Og nu begynder konsekvenserne af det ekstreme vejr at vise sig.

Problemet er, at der både kommer »massiv« varm luft øst fra Danmark og lidt køligere luft fra vest. Derfor er det meget svært at for prognoserne at følge med, fortæller han:

»Men de fleste prognoser har nedbør, så spørgsmålet er bare, hvor?«

Efter regnen onsdag og torsdag ser det dog tørt ud igen, fortsætter han.:

»Det sikreste lige nu er, at det varme og tørre vejr kommer til at fortsætte.«

I DMI's månedsprognose, som gælder frem til starten af august, ligner det også, at det tørre vejr fortsætter.

Uge 30 og 31 byder på varme og chance for tordenbyger og skybrud, og der vil stadig være temperaturer »et godt stykke« over normalen.

»Hvad angår nedbør, så er der stadig ikke meget at komme efter. Lavtryk og fronter med landsdækkende regn ser stadig ud til at holde sig på behørig afstand, og selvom kraftige byger og skybrud godt nok kan levere en hel del nedbør på meget kort tid, er det sjældent ret store områder, som bliver ramt,« lyder det i prognosen.