Scandlines masseaflyser afgange midt i ferietrafikken

Rederiet Scandlines sender en af de to færger, der sejler mellem Gedser og Rostock, til reparation i næste uge. Det betyder, at en lang række afgange bliver aflyst.

Ugen, der er en af de helt tunge sommerferieuger, bliver samlet med 33 færre færgeoverfarter, da M/F Berlin skal repareres mellem den 16. og 20. juli.

- Vi er nødt til at tage M/F Berlin på værft, og derfor tager vi den ud af drift mandag aften i næste uge, så vi kan finde ud af, hvad der er galt med den, så den hurtigst muligt kan komme i drift igen, siger kommunikationsdirektør hos Scandlines Anette Ustrup Svendsen til TV2 Øst om situationen.

I alt er 17 afgange fra Gedser aflyst mens 16 afgange fra Rostock er aflyst. Scandlines kan ikke til TV2 Øst oplyse, hvor mange passagerer, der er ramt af aflysningerne.

Rederiet er dog i gang med at kontakte de berørte kunder for at forsøge af finde alternative løsninger til dem.

- Hvis man alligevel kommer ned til Gedser og ikke har fået lavet en ombooking, så bliver man selvfølgelig tilbudt at komme med M/F Copenhagen som alternativ eller at blive ombooket til Rødby-Puttgarden, siger Anette Ustrup Svendsen til TV2 Øst og fortsætter:

- Vi har selvfølgelig lagt det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, hvor der trods alt er færrest, der sejler her i højsæsonen.

Hun fortæller yderligere, at man teoretisk set godt kunne have ventet til højsæsonen var overstået, man at man har fokuseret på at få bragt problemerne i orden.

- Vi har taget den her beslutning i samarbejde med vores teknikere, og de anbefalede, at vi indenfor en overskuelig fremtid tog den på værft.

- Vi kunne have valgt at vente til efter højsæsonen, men det har vi ikke lyst til, så hellere få det bragt i orden. Det er ikke nogen ønskesituation for os, men det er desværre det, vi er nødt til, siger kommunikationsdirektøren.

En fast forbindelse bestående af en sænketunnel mellem Lolland og Puttgarden på den tyske side er ved at blive opført. Den forventes at stå færdig i 2028.