Langtidsprognose: Sommervejret fortsætter ufortrødent

Intet nyt under solen, hvad angår det danske sommervejr.

Den tørre og varme sommer, der gennem længere tid har kastet sig over Danmark, ser ud til at fortsætte og dermed forværre tørken yderligere, ifølge DMI's langtidsprognose.

Danskerne har allerede fået mere end tre gange så mange sommerdage som sidste år, og denne sommer kan gå hen og blive historisk varm og og spækket med solskinstimer.

Helt frem til uge 31 vil vejret være karakteriseret ved en masse sol og varme, mens regnen stadig holder sig på behørig afstand, og vil - hvis den kommer - primært ramme lokale områder.

Nu kan der komme regn: Men den når knap at ramme jorden, før solen er tilbage

Den indeværende uge vil som en kort intermezzo først have mulighed for lidt spredte byger over den sydlige del af landet, inden solen og tørken igen kommer til at bestemme. Vinden aftager en smule, og temperaturen sniger sig igen op mod de 25-28 grader.

I slutningen af juli - uge 30 og 31 - fortsætter det gode sommervejr med temperaturer et godt stykke over normalen. De mange sammenhængende varmedage vil også betyde, at sandsynligheden for hedebølge og tropenætter stiger.

Men da det er så langt ude i fremtiden, er prognosen også forbundet med en masse usikkerhed.

Samtidig vil der etablere sig et højtryk øst for Danmark, som giver en sydlig vindretning til landet og kan afstedkomme nogle kraftige tordenbyger. Regnen forventes givetvis kun at komme i så små lokale mængder, at den ikke for alvor kan trække ned i den tørre jord, men blot løbe ud i afløb eller ned i lavninger.

Vejret får konsekvenser: Tørken vil ramme den danske økomælk – og give dyrere fjernvarme mange steder På grund af tørken gror hverken græsset eller kornet. Det giver mangel på især økomælk og dyrere fjernvarme.

Det tørre sommervejr giver dog også visse udfordringer.

Allerede nu har landet været ramt af flere naturbrande end normalt. Og med de næste ugers vejrudsigt in mente, gælder det stadig om at tage sine forholdsregler og ikke mindst overholde afbrændingsforbuddet.

I begyndelsen af juli har beredskabsstyrelsen kørt ud til cirka 40 naturbrande dagligt mod normalt fem.