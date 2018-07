Sjælden bølgende sky set over Fyn

Nogle af de fynboer, der lagde nakken tilbage søndag morgen, kunne nyde synet af et helt særligt skyfænomen.

På det nordlige og østlige Fyn dannede skyerne bølger henover himlen, og det er ikke en formation, man ser hver dag. Det skriver TV 2 Fyn.

Der var tale om den ganske nye skytype asperitas, der så sent som i foråret i fjor blev anerkendt og navngivet hos den internationale meteorologiske organisation WMO.

De særlige skyer kunne bl.a. ses ved Kerteminde. Foto: Inger Fonnesbæk

Asperitas kan oversættes fra latin til "ruhed" og opstår ifølge TV 2 Fyn ved ændringer af vindretningen opad i atmosfæren.

Hvis vinden ændrer retning over en lille afstand opefter, kommer der hvirvler i luften på det punkt, hvor vindretningens ændring er størst, lyder forklaringen. Selvom det betegnes som et relativt sjældent syn, kunne TV 2's meteorolog også i april berette om, at fænomenet var set over Nordjylland.

På Fyn blev skyerne bl.a. foreviget af Inger Fonnersbæk, der fangede dem på sit kamera på sin morgengåtur i Kerteminde.

Her ses skyerne fra inderhavnen i Kerteminde. Foto: Inger Fonnesbæk

WMO holder skik på 10 forskellige hovedskytyper og en lang række undertyper i form af varianter af hovedtyperne. Nogle af de mest kendte af slagsen er cumulus, stratus og cirrus.

Den bølgende skytype, der typisk kaldes ved det fulde navn stratocumulus asperitas, er ligeledes en underskytype. Da WMO navngav den og 11 andre skytyper i 2017, var det den første ændring af skytyper, man havde foretaget siden 1953.

Netop asperitas var en længe ventet tilføjelse ved den lejlighed. Englænderen Gavin Pretor-Pinney, der har grundlagt The Cloud Appreciation Society, der indsamler oplysninger om skyer, påpegede nemlig allerede i 2009, at man ikke kunne indordne den type sky ud fra WMO's daværende klassifikation.

Det vakte således glæde blandt flere skynørder, da opnåede officiel anerkendelse og blev navngivet.