Flammer i græsarealer, grøftekanter, kornmarker, krat og skov. Varmen og den tidlige sommer har i år ført til markant flere brande i naturen. Og det er stort set alle former for naturområder, der har været ild i.

Det fortæller Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen.

- I denne weekend har der været naturbrande i Nordjylland, Midtjylland og i Sønderjylland. De større brande har denne sommer været i Jylland.

- Det kan have noget at gøre med, at man har store markarealer. Der er også sandjord, som kan være ekstra tør. Og så er der mange plantager og nåleskov, hvor der er meget brandbart materiale i underskoven, siger han.

I juni var der 449 naturbrande i landet, hvilket er langt flere end de 194 brande, som der gennemsnitligt har været i den måned de seneste fem år.

På markerne høster landmændene korn, hvilket også skaber gode muligheder for, at gnister kan springe fra maskinerne og skabe ildebrand.

- I går var der en høstmaskine i Haderslev, som satte ild til en mark, mens den høstede. Det kan være en sten, som er kommet op i skærebordet og har lavet en gnist. Der gik først ild i de halmballer, den var ved at lave, siger den operative chef.

Også i løbet af de første fem dage af juli har der været usædvanligt mange naturbrande - 160 tilfælde er blevet registreret. Det er syv gange så mange som de 22 brande, der i gennemsnit har været i de dage de seneste fem år.

Årsagerne til brandene er mange, men desværre skyldes en del af dem, at folk smider cigaretter eller bruger engangsgrill på græsset, fortæller Lars Høg Schou.

På trods af at der ventes at falde regn de kommende dage, vil der ikke falde nok til, at naturen kan blive så våd, at det lægger en dæmper på brandfaren.

For der skal falde regndråber fra himlen i mange dage, før hele vegetationen er våd. Og først da kan det afbrændingsforbud, som blev udbredt til hele landet 4. juli, blive ophævet, vurderer den operative chef.