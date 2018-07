Rejsekortet ændrer udskældt ordning: Nu får dit kort længere levetid

Den dårlige nyhed er, at dit nuværende rejsekort udløber efter fem år, og du skal selv betale for et nyt.

Den gode nyhed er, at parterne bag kortet fremadrettet vil ændre ordningen, så dit næste kort får længere levetid.

Til DR oplyser DSB, der er medejer af Rejsekortet A/S, at man vil forlænge kortets holdbarhed fra fem til syv år. Dertil vil man bag på de nye kort notere, hvornår de udløber, så kortholderne ikke er nødt til at konsultere Rejsekortets hjemmeside for at få den information.

Christiansborg vil af med udskældt gebyr på dit rejsekort

Ordningen har været særdeles omdiskuteret. Blandt andet fordi forbrugerne ikke har følt sig godt informerede om, hvornår deres kort ikke længere kunne bruges.

Mest udskældt er imidlertid reglen om et rejsekortgebyr på 50 kr., som forbrugerne selv skal betale, når deres kort udløber. I februar stod et politisk flertal på Christiansborg eksempelvis bag en kraftig opfordring til helt at få gebyret afskaffet.

Men det har man ikke kunnet finde en god løsning på, skriver DR. Det vil koste i alt 76 mio. kr. over fem år at gøre fornyelsen af rejsekort gratis for de rejsende, og de penge har vist sig svære at finde.

Rejsekortet er dyrt og bøvlet: I Holstebro er det nu gratis at køre med lokalbusser

Hos DSB har man været villig til at lægge en pengesum svarende til 40-45 pct. af udgifterne, men de andre trafikselskaber har ikke haft mulighed for at finde finansieringen, siger underdirektør i DSB Kommerciel Aske Wieth Knudsen til DR.

Til Ekstra Bladet oplyser han, at den forlængede levetid ikke vil gælde de kort, der allerede er udstedt til 2,5 mio. danskere, og som er programmeret til at udløbe efter fem år.

Den vil først træde i kraft, når de nye og mere sikre rejsekort efter planen skal introduceres til næste år.