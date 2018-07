Se kortet: Har din kommune forbud mod bål og afbrænding?

Tørkeindekset gløder rødt og har gjort det i dagevis, og i vejrprognosen for den kommende tid er der ikke en dråbe nedbør i sigte.

Det har fået en lang række kommuner til at fastholde eller genindføre deres afbrændingsforbud, som ellers flere steder blev ophævet umiddelbart inden sankthans. Tirsdag har hele 73 ud af de 98 kommuner indført afbrændingsforbud, og yderligere fire sønderjyske kommuner indfører forbuddet gældende fra onsdag.

Den varme og nedbørsfattige sommer har ført til langt flere anmeldelser om naturbrande end vanligt. Mellem den 1. maj og den 12. juli har 112 modtaget 773 meldinger. Gennemsnittet for den samme periode over de seneste fem år lyder på 374, beretter Beredskabsstyrelsen.

Sommerdanmark går endnu en knastør uge i møde

Styrelsens erfaring er, at ca. 90 pct. af meldingerne om naturbrande viser sig at være reelle alarmer. Det tørre vejr gav senest problemer mandag, hvor overophedede bremser på et godstog antændte stribevis af småbrande nær jernbanen i Trekantsområdet.

Afbrændingsforbuddets omfang varierer fra kommune til kommune. Typisk indebærer det forbud mod alle typer for bål - inklusive bålfade - samt afbrænding af haveaffald og brug af ukrudsbrænder. Senest har flere kommuner imidlertid også indført forbud mod brug af kulgrill.

På kortet kan du se, hvilke kommuner der ifølge Danske Beredskaber har indført afbrændingsforbud

Juni blev både den varmeste og solrigeste af sin slags i 26 år, og i slutningen af måneden opgjorde DMI, at tørkeindekset aldrig havde været så vandfattigt i månedens sidste dage. Indekset er et tal mellem 0 og 10, hvor 10 betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i de jordmagasiner, som planterne forsyner sig med fugt fra.

Med undtagelse af et område nord for Billund, ramte hele landet mandag 9 eller 10 på indekset og havde dermed høj risiko for tørke. På DMI's nedbørsradar kan man i skrivende stund ganske vist se en sky trække sig sammen over Sønderjylland. Skyen indeholder dog slet ikke regn - men blot insekter, oplyser DMI til DR.

»Den slags insektsværme er et sommerfænomen. Men i år træder det særlig tydeligt frem, fordi vi i foråret netop har fået nye og mere sensitive radarer,« forklarer vagtchef Thyge Rasmussen til mediet.

DMI: Juni bliver den varmeste, siden vi vandt EM i fodbold

I 2018 har vi allerede rundet 35 meteorologiske sommerdøgn. Det er samme antal som for hele 2016, og i 2017 oplevede vi blot 13 af slagsen.

Tirsdag spår DMI, at man lokalt kan runde op til 28 grader. Temperaturerne ventes ugen ud at holde sig over 17 grader og være køligst i Vestjylland. Det bliver tørt og lejlighedsvis blæsende.