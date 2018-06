Godt sommervejr har ikke betydet flere drukneulykker

Det danske sommervejr har allerede for længst overgået sidste års, selv om vi kun lige er ved at dreje kalenderen over på juli.

Men det har antallet af drukneulykker heldigvis ikke. For selv om badesæsonen - der formelt set starter fredag - har været i gang i et stykke tid, så er antallet af drukneulykker i år på niveau med sidste år.

Det viser en opgørelse fra Rådet for Større Badesikkerhed.

Her har man registreret 23 drukneulykker i årets første seks måneder. Til sammenligning var der i alt 52 drukneulykker hele sidste år.

Sven Hedegaard, der er formand for Rådet for Større Badesikkerhed, har ikke nogen åbenlys forklaring på, hvorfor antallet af drukneulykker ikke er steget, selv om vejret i år har givet flere anledninger til at hoppe i bølgerne.

- Jeg tror, at det er gået godt, fordi folk forholder sig roligt til det og ikke går for langt ud i vandet. Det kan måske skyldes, at vandets temperatur trods alt ikke har været lige så høj som luftens, siger Sven Hedegaard.

Han bekymrer sig dog stadig om nogle tendenser, som han erkender blot er baseret på tilbagemeldinger fra læger og andre iagttagere og ikke statistik.

- Det drejer sig om de steder, hvor der foregår flere ting på samme tid. Altså steder hvor der både er kajakker, robåde og nu også flere og flere folk, der står på stand up paddleboard.

- Man kan godt være bekymret for, om der er plads til alle, og om de kan formå at undgå hinanden. Der er jo ikke rigtig færdselsregler på vandet, siger Sven Hedegaard.

Han er også på en mission om at dræbe en sejlivet myte.

- Der har jo været den der historie om, at man ikke må gå i vandet, lige efter man har spist.

- Det har vi fundet ud af kun gælder for syge og svage personer. Helt almindeligt raske folk kan sagtens gå i vandet efter en lille frokost, siger Sven Hedegaard.

Fire af de 23 drukneulykker, der indtil videre har været i Danmark i 2018, har været ved en strand. Resten er enten sket på åbent hav, i en havn, i en swimmingpool eller i en sø, bæk eller branddam.