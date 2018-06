2018 er et brandfarligt år: Juni slutter med rødglødende tørkeindeks

Flere steder i landet måtte danskerne fejre sankthans uden bål, og der er fortsat lange udsigter til nedbør i et omfang, der kan rette op på det kritike tørkeindeks.

I de 14 år, hvor DMI har beregnet indekset, har de sidste dage i juni aldrig før været så fattige på vand.

Til og med den 28. juni i år har der været 19 dage med et tørkeindeks på ni. Det højeste tørkeniveau er 10, som betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i de jordmagasiner, som planterne forsyner sig med fugt fra.

Antallet af udkald til naturbrande er betydeligt større i år, end det har været tilfældet de seneste år. I juni '18 har der været hele 399 udkald til naturbrande. Følg selv med https://t.co/rCIzXNvs99 pic.twitter.com/qwmpQoN8g9— Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) 29. juni 2018

Solrig weekend varmer op til høje temperaturer i næste uge

Hos Beredskabsstyrelsen kan man tydeligt mærke tørken. Ifølge styrelsen er 2018 særdeles brandfarligt. I maj havde man 54 pct. flere udkald til brande på marker, enge, grøfter og haver i forhold til gennemsnittet for de seneste fem år.

I juni har der allerede været 399 udkald til naturbrande. Gennemsnittet for juni 2013-2017 lander til sammenligning på under 200 udkald. Antallet bliver opgjort af de alarmer, der tikker ind via 112.

Beredskabsstyrelsens erfaring er, at ca. 90 pct. af meldingerne om naturbrande viser sig at være reelle alarmer.

DMI: Juni bliver den varmeste, siden vi vandt EM i fodbold

Selvom vejret har været kritisk for mange andre end forhandlerne af solcreme, slår det ikke tørkerekorden, som man skal 10 år tilbage for at finde.

Frem til den 28. juni 2008 havde Danmark nemlig allerede haft 25 dage med et tørkeniveau på ni eller derover, og samlet løb det op i 29 dage over indeks ni for hele året.

»Det kan vi dog - desværre for naturen, afgrøderne og haveejerne - stadig nå endnu. Prognoserne peger på, at vi ikke kommer til at se meget til regnen lige foreløbig. Der er dermed ingen umiddelbare forventninger til, at tørkeniveauet kommer til at falde drastisk inden for nærmeste fremtid,« skriver DMI på sin hjemmeside.