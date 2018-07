Stor dækkontrol: Mange danske biler stadig kører rundt på vinterdæk

Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at sommeren for alvor har indfundet sig i Danmark.

Og mens sommerferien for nogle allerede er i gang, mens den for andre måske er lige på trapperne, skal mange danskere traditionen tro ud på vejene for eksmpel i forbindelse med en tur i sommerhus eller sydpå.

For mange kommer disse køreture efter alt at dømme til at foregå på vinterdæk.

Således viser en stor dækkontrol, som Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen står bag, at 19 pct. af de danske biler, hvilket udgør 478.000 biler, fortsat ikke har sommerdæk på, selvom termometeret viser over 20 grader.

Kontrollen blev gennemført i slutningen af sidste måned og er angiveligt den største, som nogensinde er blevet gennemført herhjemme.

I alt 34 kontrollanter tjekkede 10.000 danske bilers dæktilstand 39 forskellige steder over hele landet.

At knap hver femte danske bil for tiden har forkerte dæk på, hvis man skeler til årstiden, er 4,8 pct. flere end sidste år.

»Den højere temperatur gør gummiet blødt og bilen ustabil, så den står dårligere fast i svingene og øger din bremselængde med op til 10 procent. Sat lidt på spidsen, kan det være forskellen på liv eller død for dig og dine medtrafikanter,« lyder det i en pressemeddelelse fra Dækimportørforeningen.

Sidder du nu og tænker "og hvad så, jeg har jo helårsdæk på?" Ja, så bør du måske alligevel overveje at overgå til henholdsvis sommer- og vinterdæk.

»Der findes ikke bildæk, som kan klare både vintervejret og sommervejret lige godt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at konstruere, og ofte er helårsdækkets profil og konstruktion udviklet til at klare sig bedst om vinteren,« lyder det fra Volker Nitz, direktør i Rådet for Større Dæksikkerhed, der består af repræsentanter fra bl.a. FDM, Teknologisk Institut og politiet.

»Derfor er helårsdæk et kompromis, som også kan risikere at lide i sommervarmen, hvilket igen betyder, at de ligesom vinterdæk bliver slidt unødvendigt meget. Dermed er dækkene blevet belastet uhensigtsmæssigt og kan være i skidt tilstand, når de igen skal bruges i vinterhalvåret,« påpeger han.