Vejarbejde og festival præger den første ferietrafik

Allerede inden juni er omme, har vejrguderne serveret 30 dage, hvor temperaturen har passeret 25 grader. Og der er flere på vej.

Det afholder dog ikke mange danskere fra at søge sydpå i ferien eller hoppe på et fly mod fremmede himmelstrøg.

Bilisterne vil kunne mærke den første trængsel fredag, når udrejsetrafikken blander sig med eftermiddagens myldretidstrafik.

Men lørdag bliver endnu værre, forventer Jimmy Nyrup, som er vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter.

- I sommerhusområderne er der skiftedag om lørdagen, og det er generelt også den dag, hvor vi oplever særlig tæt trafik.

- Så bilister nær for eksempel Sjællands Odde, Nordsjælland og på den jyske vestkyst må forberede sig på tæt trafik, siger han.

Lørdag begynder også årets Roskilde Festival, og det kan medføre kødannelser på Holbækmotorvejen.

Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet fra Sjælland mod Fyn og Jylland i denne uge, mens weekenderne i uge 27 til 30 vil byde på tæt trafik på tværs af landet i begge retninger.

Vejarbejde må også forventes at påvirke trafiksituationen, siger Jimmy Nyrup.

- Nær Skanderborg arbejder vi på at udvide motorvejen, så skal man forbi der, risikerer man en smule forsinkelse. Også nær Odense og på Køge Bugt Motorvejen vil der være vejarbejde af større omfang, som kan medføre køkørsel, siger han.

Ferien lakker mod enden igen for mange i uge 31 og 32, hvor det store pres på vejene derfor vil gå fra Jylland mod Sjælland via Fyn og Sjællands Odde samt nordover fra Tyskland via Sønderjyske Motorvej og Sydmotorvejen.

Sommertrafikken nærmer sig: Her er der risiko for tæt trafik og kødannelser

Grænsekontrollen ved den tyske grænse kan medføre forsinkelser på op til 30 minutter, lyder det fra den vagthavende.

Foregår rejsen i tog, kan planlagt sporarbejde også gøre det sværere at nå frem til feriemålet.

Det vil især ramme Kystbanen og rejsende mellem Frederikssund og Valby. Sidstnævnte må nøjes med togbusser i perioden fra fredag og indtil 12. august.

Store mængder sol og sommer i Danmark giver dog ikke umiddelbart sved på panden i Københavns Lufthavn, hvor pressechef Kasper Hyllested forventer at slå rekorder.

Lufthavnen venter i alt 111 dage i 2018 med flere end 100.000 passagerer. Sidste år var der 22. 55 af dagene er i sommerperioden, og særligt hektisk ser det ud 15. juli.