Trafikanter på Østjyske Motorvej i sydgående retning vil opleve store trafikale problemer mandag eftermiddag.

Vejdirektoratet oplyser, at der er opstået et uheld mellem afkørsel 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens N. Det betød, at strækningen var spærret frem til klokken 15.

Trafikken vil dog fortsat være påvirket resten af myldretiden, oplyser Vejdirektoratet.

Bilister bliver derfor opfordret til at søge alternative ruter.