Problemer med information til togpassagerer fortsætter

Problemer med retvisende information på infoskærme og automatiske højtalerudkald fortsætter fredag eftermiddag.

Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Desuden er Rejseplanen ikke fuldt opdateret.

Siden torsdag morgen har selskabet forsøgt at løse en fejl, som har udløst et større nedbrud på Banedanmarks trafikinformationssystemer.

Torsdag eftermiddag fik Banedanmark lokaliseret fejlen, men den volder stadig problemer.

- Status her fredag eftermiddag er, at vi sammen med vores leverandører fortsat arbejder på højtryk med at få det løst. Vores udfordring har været, at vores systemer flere gange siden i går og i dag har fungeret, men kort efter er brudt ned igen.

- Konkret består problemet i at få vores trafikinformationssystemer til at forbinde til hinanden. Samtidig er der mange automatiserede processer, der leverer data til vores systemer, hvor vi manuelt har skullet teste systemerne efter, om det virker. Og det tager tid, siger Morten Buur, områdechef i Banedanmark i pressemeddelelsen.

Ifølge Banedanmark kører trafikken fredag eftermiddag som planlagt - bortset fra Kystbanen. Her væltede et træ tidligere fredag ned i en køreledning, men det er forventningen, at togene vil køre som normalt igen omkring klokken 17.