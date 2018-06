DMI klar med ny prognose: Sommervejret vender tilbage

Ustadigt vejr med periodevis regn og blæst. Det er, hvad vi vejrmæssigt må tage os til takke med resten af ugen.

Derefter ser det imidlertid ud til at vende. I den seneste prognose er meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nemlig klar: Sommeren vender tilbage.

Regnfulde perioder præger ugens vejr

Allerede fra næste uge vender det tørre og solrige vejr ifølge instituttet tilbage.

»Vi får overvejende tørt og solrigt vejr, og dagtemperaturen når op mellem 20 og 25 grader. Om natten bliver det typisk mellem 10 og 17 grader. Sidst på ugen antyder prognoserne, at højtrykket ligger meget tæt på Danmark, og det giver mulighed for en varmebølge,« lyder det i DMI's prognose, der fortsætter:

»Samlet set for ugen (uge 26, red.) ender temperaturen noget over normalen, mens det fortsat er knastørt med nedbørsmængder noget under normalen for årstiden.«

Særligt i den første uge af skolernes sommerferie, uge 27, kan vi se frem til at få »rigtigt sommervejr« ifølge DMI. Det skyldes et højtryk lige nord eller nordvest for Danmark.

»I så fald får vi vinden fra øst og overvejende tørt, varmt samt ret solrigt vejr. Dog er der en lille risiko for byger, måske med hagl og torden. Ugen ender med temperaturer noget over normalen, mens nedbørsmængderne fortsat ligger noget under normalen,« fremgår det af månedsprognosen.

Derefter ser det ud til, at vi atter vender tilbage til mere normalt vejr for årstiden.

Det betyder, at der ifølge prognoserne frem mod udgangen af uge 28 til tider vil blive varmt og solrigt, mens regn og køligere vejr indimellem vil passere landet.