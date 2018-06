Banedanmark om ubevogtet overskæring: Den er usikker

Jernbaneoverskæringen nord for Varde, hvor to personer tirsdag mistede livet, efter at et tog ramte en minibus, var af Banedanmark klassificeret som "usikker".

Det siger Banedanmarks pressevagt Christopher Mortensen.

Overskæringen er ubevogtet og har manuelle bomme, som bilister selv skal løfte.

Da overskæringen er betegnet som "usikker", figurer den på Banedanmarks liste over jernbaneoverskæringer, der som følge af en politisk aftale fra 2009 enten skal nedlægges eller sikres.

Togtrafikken mellem Varde og Esbjerg er på grund af ulykken indstillet frem til klokken 19 tirsdag aften, oplyser Banedanmark.