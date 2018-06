Afsporet godstog skaber trafikkaos i Vejle

I et nyt lægepraksisudspil lægger regeringen bl.a. op til at lade regionerne sende en række nye lægeopgaver i udbud hos private firmaer. Det vil skabe mere konkurrence og bedre service, mener regeringen, mens DF peger på dårlige erfaringer med private lægeløsninger.

I Danmark begås der tre gange så mange indbrud som i vores nabolande – og det trods et fald de senere år. To store fonde skyder nu 100 millioner kroner ind i et projekt, hvor ambitionen er, at antallet af indbrud skal være sænket med 20.000 i 2022.