Lad bilen stå: Flere spritulykker nu end ved julefrokosttid

Kan du puste med god samvittighed?

I de tre kommende uger gennemfører Rådet for Sikker Trafik og 79 af landets kommuner en landsdækkende kampagne mod spritkørsel for at få flere til at lade bilen stå, når de har drukket alkohol i sommervarmen.

Spritulykker Mellem 2013 og 2017 kom så mange alvorligt til skade eller mistede livet i ulykker med spirituspåvirkede bilister: Januar: 64

Februar: 72

Marts: 78

April: 62

Maj: 86

Juni: 101

Juli: 91

August: 77

September: 98

Oktober: 107

November: 70

December: 63

I alt: 969 Kilde: Vejdirektoratet

Samtidig bliver kampagnen fulgt op af politiet, der vil lave spritkontroller i hele landet sommeren over, oplyser trafikrådet i en pressemeddelelse.

De nyeste ulykkestal fra Vejdirektoratet viser nemlig, at antallet af spritulykker på vejene stiger i juni. I juni og juli er der således flere, der kører galt med sprit i blodet end i november og december, hvor det ellers er højtid for julefrokoster.

Det har udløst en klar opfordring fra Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden. Den går på, at man skal blande sig ved sammenkomster, hvor gæsterne forsøger at køre hjem efter at have fået serveret alkohol.

»Det kan være svært at blande sig og tage bilnøglerne fra en person, der er på vej ud ad døren efter en middag. Så aftal på forhånd, når I sætter jer til bords eller når I tænder op i grillen, hvem der kører hjem. Så ved man på forhånd, hvem der kan få alkohol i glasset, og hvem man bør servere noget andet for. På den måde kan man gøre det til et fælles ansvar, at alle kommer sikkert hjem,« siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden i en pressemeddelelse.

I fjor gennemførte rådet og fonden en undersøgelse blandt 1.400 bilister, der viste, at 13 pct. af danskerne har kørt bil, på trods af at de var i tvivl om deres promille. Man bør holde sig fra at køre bil, hvis man har drukket mere end maks. én genstand, lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik.

»Hver sommer sker der alt for mange alvorlige spritulykker, der kunne have været undgået. Det er vigtigt, at vi får endnu flere til at lade bilen stå, når de har hygget i sommervarmen og drukket alkohol,« siger serniorprojektleder Michelle Laviolette.

Rådet understreger, at man ikke kan øge forbændingen af alkohol ved at danse, drikke kaffe eller trække frisk luft, før man sætter sag bag rattet. Derfor skal man lade bilen stå, hvis man er i tvivl om sin promille.