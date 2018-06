DMI: Temperaturen falder, og der kommer enkelte byger

Danmark har den værste tørke i 10 år.

Det ser dog ikke ud til, at der kommer hjælp til at gøre plæner og planter grønnere fra oven lige foreløbig. Det var ellers varslet, at vi kunne se frem til en dråbe eller to under grillseancen lørdag aften, men de fleste steder er foreløbigt sluppet tørt igennem lørdagen.

Hos DMI beretter man dog om, at der har været småbyger flere steder og at der stadig kan være udsigt til byger flere steder i landet som natten nærmer sig.

»Vi kan se på målingerne, at der i hvert fald har været nogle byger hist og her. Men om vandet reelt når i jorden, eller om det når at fordampe inden, det ved vi ikke helt,« siger vagthavende ved DMI, Trine Pedersen.

Søndag er der dog mulighed for, at flere jyder får lidt vand med på vejen.

»Jeg kan se, at vi også har fået nogle lynmeldinger omkring Esbjerg og øst for Esbjerg, så lidt regn er der her til aften. Og så ser det ud til, at vi i løbet af søndagen får større mulighed for at få nogle byger. Især i den vestlige del af landet, men de når nok at dø, inden de når Sjælland,« siger Trine Pedersen og understreger, at Sjælland måske kan få en enkelt byge.

Og hvis man er lidt træt af at se på den tørre græsplæne, der egentlig mest af alt trænger til et godt regnskyl, så må man nok vente lidt længere. De regnmængder vi har i udsigt, er nemlig ikke nok til at gøre det store ved tørken.

»Selvom der kommer en byge hist og her, så tror jeg ikke en enkelt regnbyge kan gøre så meget ved tørken,« siger Trine Pedersen.

Hvis man var ved at være træt af de høje temperaturer, er der også en god uge i sigte. En vestenvind bringer køligere temperaturer, og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et par byger midt på ugen. Ifølge DMI betyder det dog ikke nødvendigvis, at vi skal vinke farvel til sommervejret.

»De byger, der kommer ind søndag, markerer et vejrskifte, hvor vinden skifter om i vest. Vi får lidt mere kølige vinde, og den kommende uge bliver nok lidt køligere, end vi har været vant til. Det bliver stadig omkring de 20 grader med spredte byger, men der er ikke udsigt til noget sammenhængende.«