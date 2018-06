Efter frontalt sammenstød: 25-årig kvinde død i trafikulykke

Tidlig lørdag morgen ramte en 25-årige kvindelig bilist frontalt sammen med en anden bilist på Tarp Hovedvej nord for Esbjerg.

»Vi får 04.02 i nat en anmeldelse om et færdselsuheld med fastklemte på Tarp Hovedvej mellem Esbjerg og Varde. Det viser sig at være et frontalt sammenstød mellem to bilister, de nærmere omstændigheder er ved at blive undersøgt,« oplyser vagtchefen ved Sydjyllands Politi, Ole Aamann.

Hun blev senere fløjet i helikopter til Odense Universitetshospital, men hendes liv stod ikke til at redde, oplyser Aamann

En 44-årig mand, der sad i den anden bil, kom også lettere til skade ved ulykken, og han er nu blevet indlagt på Esbjerg Sygehus.