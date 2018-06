Dansk fly måtte sikkerhedslande på Kreta

»Vi render ikke rundt med armene over hovedet. De initiativer, der står nævnt, er i høj grad genbrug,« lyder det fra Ældresagen om kommunernes økonomiaftale for 2019.

Står det til flere politikere, skal en ny undersøgelseskommission i Tibetsagen også undersøge, om der med forsæt er forsøgt at skjule oplysninger.

Den radikale ledes ord om det rødbrune kabinet illustrerer et skifte i dansk politik.

Et sted i Danmark er der registreret tocifrede prisstigninger. Finans

Olaf står fast på, at Morten Messerschmidt ikke samarbejder med svindelefterforskningen, men svarer ikke på, hvorfor han ikke er blevet indkaldt til afhøring.

Dette er svagt, siger en republikansk senator. Præsidenten viser mere agtelse for vores fjender end venner, siger en anden.

Passager fra sikkerhedslandet fly siger, at det virkede, "som om noget raslede", da flyet lettede fra Kreta.

Der er regn på vej, men ikke nok til at få bugt med problemerne for alvor.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der ligger til grund for den abrupte afbrydning af flyvningen.

Det skulle ifølge Ekstra Bladet efterfølgende tilbage mod København. Flyet lettede 22.05, men blev altså nødt til at vende om.

Hjemmesiden flightradar24.com, der følger flytrafikken i luften, viser, hvordan flyet kun fløj et par kilometer over Middelhavet, før det måtte vende om og flyve tilbage.

- Allerede kort efter vi var i luften, var det tydeligt, at noget ikke var, som det skulle være. Men det hele foregik kontrolleret, selv om der blev helt stille i kabinen, da vi havde hørt, at det raslede, siger han.

En historiker foreslår i en ny bog at omdøbe vikingetiden, men idéen afvises af en række forskere. »Den prut er slået,« lyder det.

Der er mange vigtige overvejelser, når du skal fastsætte prisen på et værelse, du lejer ud. Og det kan blive dyrt ikke at gøre sit hjemmearbejde.

Australiens premierminister vil have Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at forklare datadeling med kinesere.

