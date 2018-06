DMI: Danmark er ramt af den værste tørke i 10 år

Tørkekortet hos DMI er efterhånden rødglødende.

De røde nuancer indikerer, at afgrøderne lider under manglen på vand, og det er problematisk på denne tid af året, skriver DMI på sin hjemmeside.

På landsplan har tørkeindekset nået 9,5, og flere steder lokalt er der begyndt at komme 10-taller på kortet. Det betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i de jordmagasiner, som planterne forsyner sig med fugt fra.

Klimatologen Mikael Scharling, der står bag DMI's tørkeindeks, siger, at der er tale om den værste tørke i 10 år. Ikke siden 2008 har tørkeindekset slået sådan ud så tidligt på året. Selvom prognoserne spår om byger vil det ikke være nok til at rette op på problemerne for alvor, påpeger klimatologen.

»Der gemmer sig noget regn i prognoserne, med det ser ikke ud til, at der kommer nok, til for alvor at få bugt med tørkeproblemerne; måske lokalt hvor de får en særligt kraftig byge, men ikke på landsplan,« siger Scharling til DMI.dk.

I 2006 og 2013 oversteg tørkeniveauet ganske vist, det vi ser nu, men det skete først langt inde i juni. Og når tørken rammer så tidligt, som det er tilfældet i år, er planterne ekstra sårbare, fordi de endnu kun har begrænsede rodsystemer, understreger klimatologen.

Områderne uden vand tæller i øjeblikket Bornholm, Københavnsområdet, Amager, dele af Vestsjælland, dele af Djursland, Samsø, Anholt, dele af det centrale sydlige Jylland og flere steder i Nordjylland.

Beredskabsstyrelsens liste over steder med afbrændingsforbud stiger fra dag til dag og tæller nu 43 kommuner over hele landet.

Desuden opfordrer flere vandværker til, at man undgår unødigt brug af vand. Ifølge Danske Vandværker gælder det bl.a. værkerne i Gammel Rye, Døjringe, Lerpøt, Helle Vest, Ege-Hviding, Alsønderup og DIN Forsyning.

»Man skal tænke sig godt om, inden man vander. Og når man beslutter sig for at vande skal man gøre det tidligt om morgenen eller sent om aftenen, så vandet ikke bare fordamper,« har Danske Vandværkers pressemedarbejder Dorthe Rasmussen fredag sagt til Ritzau.