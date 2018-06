Vidne til stenkast på motorvej har henvendt sig: Politiet efterlyser ung dreng

Et vidne har henvendt sig i sagen om stenkast på Helsingørmotorvejen, hvor en bil blev ramt torsdag aften ved afkørsel fem.

»Bilisten forklarer, at han bemærker, at der står en mandsperson på broen. Derefter bliver han ramt af en massiv genstand - formentlig en sten. Den er et sted mellem et hønseæg og en tennisbold i størrelse,« oplyser vagtchef Jan Hedager.

Der vare tale om en mandlig bilist, og han slap med en smadret forude.

Et vidne har nu henvendt sig i sagen, og Nordsjællands Politi efterlyser nu en dreng i alderen 13-15 år, som vidnet har set komme gående fra motorvejen i retningen af Coloplast. Det skriver TV2 Lorry.

Det er forsat for tidligt at sige, om drengen har noget med sagen at gøre.

Drengen beskrives som ca. 160 centimeter høj, almindelig af bygning og med mørkblond hår. Han bar endvidere en rygsæk.

Henvendelser til politiet kan rettes på tlf. 114.