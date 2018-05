Mandag sætter politiet ind med landsdækkende kontrol på vejene

I uge 19 er det særligt smart at holde speederfoden i ro.

Politikredsene over hele landet er nemlig på vejene for at lave en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser. Kontrollen kommer primært til at foregå på strækninger, som man ved er belastet af uheld og hastighedsovertrædelser.

Derudover laver politiet præventiv kontrol på andre vejstrækninger, lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.

Rigspolitiet: Fartkontroller har fået bilister til at sænke farten markant

Fra politiets side vurderer man, at høj hastighed er den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald. I perioden mellem 2010 og 2015 var hastighed en faktor i halvdelen af dødsulykkerne.

Formålet med de jævnlige kontroller er således at forhindre antallet af dræbte og tilskadekomne, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Kontrollen retter sig både mod bilister, der kører hurtigere, end skiltningen tillader, og dem, der kører for hurtigt i forhold til forholdene på vejen.

»Det er med stor glæde, at vi kan se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet, og derfor fortsætter vi det gode arbejde med blandt andet denne kontrol,« siger Christian Berthelsen i pressemeddelelsen.

Det er ikke lang tid siden, politiet sidst var på udkig efter fartsyndere. Så sent som i uge 16 blev der uddelt næsten 13.000 bøder ud til danskere, da politiet var ude med sine fartkontroller. Heraf kørte knapt 2.700 bilister for hurtigt i forhold til den skiltede hastighed på vejene - bl.a. i tilfælde, hvor hastighedsgrænsen var sat ned på grund af vejarbejde.

Derudover kørte 4.600 personer for hurtigt i byerne, mens flere end 5.400 overskred den generelle hastighed på landeveje og motorveje.

Den kommende landsdækkende kontrol varer fra mandag den 7. maj til søndag den 13. maj.