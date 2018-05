DMI: Nu kommer de lyse nætter

Turmørket vil natten til torsdag sænke sig over Aarhus, mens københavnerne må leve med nattemørke i nogle få døgn endnu.

De lyse nætter gjorde deres indtog i de nordligste dele af Danmark allerede i slutningen af april, og Ifølge DMI vil hele landet i de kommende uger opleve fænomenet.

Lyse nætter Skagen: 29. maj til 14. august Aalborg: 1. maj til 12. august Aarhus: 4. maj til 9. august København: 6. maj til 7. august Esbjerg: 7. maj til 6. august Odense: 7. maj til 6. august Padborg: 9. maj til 4. august Gedser: 10. maj til 3. august Kilde: DMI

De lyse nætter betegnes ved, at solen midt om natten står så lidt under horisonten, at dens stråler stadig vil lyse himlen op, således at der ikke på noget tidspunkt vil kunne opleves rigtigt nattemørke. Tusmørket tager således over indtil begyndelsen af august, forklarer DMI på sin hjemmeside.

For første gang nogensinde er der så tidligt målt 24,9 grader i Thy

Der kan være større regionale forskelle på, hvornår de lyse nætter begynder. I Aarhus regner DMI som tidligere beskrevet med, at fænomenet indtræder natten til den 4. maj. Dernæst kommer områderne omkring København, Esbjerg, Odense og Padborg.

Den sydligste del af landet må væbne sig med lidt mere tålmodighed. I Gedser begynder nattelyset først i slutningen af natten til den 10. maj.

Skagen havde sin første lyse nat den 29. april og har glæde af tusmørket i længst tid - indtil den 14. august.

Danmark har fået sin tidligste sommerdag siden 1964

DMI skelner mellem tre forskellige definitioner for tusmørke. Ved astronomisk tusmørke gælder det, at solens centrum er mindre end 18 grader under horisonten. Det resulterer i et mere eller mindre kraftigt genskær af solens lys på himlen.

Nautisk tusmørke betyder, at man som regel kan se omridset af genstand på jorden, mens det kan være vanskeligt at definere horisonten. Den betegnelse er defineret ved, at solens centrum er mindre end 12 grader under horisonten.

Modsætningen er borgerligt tusmørke, hvor solens centrum er mindre end seks grader under horisonten. Det betyder, at man kan klare sig uden kunstlys ved udendørsaktiviteter, og at både horisontlinjen og genstande på jorden er tydelige at få øje på.