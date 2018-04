Video: Flere huse brød i brand efter lynnedslag

»Bor du på Møllebakken i Strib? Så beder Trekantområdets Brandvæsen om, at du kører hjem og kigger til dit hus.«

Sådan lød det mandag eftermiddag på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Årsagen til kommunens udmelding var, at lynnedslag havde resulteret i, at flere huse på vejen i den fynske by var brudt i brand.

»Brand- og redningskøretøjer er på stedet og slukning er i gang. Sammen med politiet er vi i gang med at undersøge de øvrige ejendomme på vejen, men vil gerne have hjælp fra ejerne til at komme ind og undersøge husene,« lyder det fra indsatsleder Jan Møller på kommunens hjemmeside.

Politiet advarer efter kraftigt tordenvejr: »Pil ikke ved åbne elskabe, telefonskabe eller gadelamper«

Det kraftige tordenvejr medførte desuden, at lygtepæle og telefonskabe blev »sprængt op« i Strib, ligesom vandforsyningen var ude af drift ifølge kommunen.

Fyns Politi har også advaret mod, at borgerne i Strib rører ved eventuelt ødelagte elskabe, telefonskabe og lygtepæle.

Middelfart Kommune oplyser, at man i øjeblikket arbejder på at få kontakt til de berørte beboere.