Østjyske Motorvej var spærret på Vejlefjordbroen

E45 Østjyske Motorvej var mandag eftermiddag spærret i nordgående retning på Vejlefjordbroen.

Det oplyste Vejdirektoratet på Twitter.

E45 Østjyske motorvej er pt. spærret i nordgående retning på Vejlefjordbroen pga. uheld. Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 14:30. Forvent forlænget rejsetid. #dktrafikinfo— Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 30. april 2018

Årsagen til, at man lukkede af for trafikken, var et færdselsuheld på stedet. De nærmere omstændigheder omkring uheldet er ukendte.

Kort før klokken 14.00 kunne Vejdirektoratet oplyse, at der nu var ét spor farbart i nordgående retning på motorvejen.

Oprydningsarbejdet forventes endeligt afsluttet omkring klokken 14.30.

»Forvent forlænget rejsetid,« påpeger Vejdirektoratet.