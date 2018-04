Sønderjylland blev stedet, hvor det første skybrud ramte Danmark i 2018.

Således kan DMI mandag meddele, at hele tre målestationer har målt mere end 15 mm regn i løbet af en halv time, som der skal til, for at man kan tale om et skybrud.

De tre målestationer ligger ved Tønder.

