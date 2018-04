Voldsomt vejr har kurs mod Jylland

Paraplyen bliver formentlig ikke nok til at beskytte sig imod regnen i det sydlige Jylland, når et voldsomt uvejr går i land på Jyllands vestkyst mandag formiddag.

Det voldsomme uvejr indeholder nemlig også - foruden kraftig regn og lyn - kraftige vindstød. Det skriver TV2-vejret.

For årstiden er det et meget kraftigt uvejr, og det indeholder ifølge TV2 flere tusinde lynnedslag. Dog tyder det på, at det værste uvejr holder sig ude over havet.

Uvejret har i den forgangne weekend skabt problemer flere steder i det vestlige Europa, hvor især Frankrig og England har været udsat for store mængder regn.