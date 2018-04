Frem med paraplyen: Regn, torden og blæst i næste uge

Bededagsferien er ved at nå sin ende og allerede mandag er der byger i sigte. De seneste par dage har budt på blandet vejr, og søndag kunne man dog også ane foråret.

Det skal dog ændre sig i næste uge. Mandag kan vi fra morgenstunden af se frem til regn i den vestlige del af landet, mens man i den østlige del lige kan nå at få lidt ekstra solstråler med. Senere på dagen bliver det mest skyet og der kommer udbredt regn fra sydvest, nogle steder med torden.

Temperaturerne rammer 10 til 16 grader, med jævn til hård vind fra øst og nordøst. Ved kysterne kan vindstyrken stedvist ramme kulingsstyrke og der kan komme kraftige vindstød.

Vi starter altså ugen ud med et godt gammeldags regnvejr. Ifølge DMI bevæger et lavtryk fra Frankrig sig nordpå og vil mandag ligge over den sydlige del af Nordsøen. Lignende fronter bevæger sig søndag aften og mandag over Danmark sydfra. Der kommer herefter et par dage med regn og byger.

Natten til torsdag bevæger en svag front sig ind over landet fra vest og en anden front bevæger sig samtidigt op over landets østlige del sydfra.

DMI forventer herefter, at et højtryk forstærkes over Danmark og at vejret dermed bliver mere stabilt, og at forårsvejret altså vil kigge forbi igen i næste weekend.