Trafikken fra øst mod vest udfordres: Reparationen af Lillebæltsbroen starter i dag

Det kan være en god idé at køre i god tid, hvis man fredag skal passere den Nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland.

I dag påbegyndes nemlig reparationen af nyopståede revner på broen, og det kræver, at man fræser asfalten af og lægger et nyt lag på.

Reparationsperioden vil vare to til tre uger.

I denne periode vil nødsporet og én af vejbanerne være lukket. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 kan to af vejbanerne være lukket.

Reparationen af den Nye Lillebæltsbro er besluttet med kort varsel, da det ellers vil konflikte med lukningen af den Gamle Lillebæltsbro, fortæller Peter Holt, der fagprojektleder hos Vejdirektoratet.

»Den Gamle Lillebæltsbro skal have ny asfalt. Det betyder, at broen lukkes fra midt i maj, hvilket giver 12.000 ekstra biler på den Nye Lillebæltsbro i døgnet. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med at reparere den Nye Lillebæltsbro straks,« siger han.

Vejdirektoratet ved ikke præcist, hvor meget reparationen vil forsinke trafikken mod vest.

Peter Holt fortæller, at de i øjeblikket regner på sagen, og man regner med at have overblik over trafikforsinkelserne senere i dag.