Danmark har fået sin tidligste sommerdag siden 1964

Sol, sol og atter sol.

Forårsvejret har torsdag vist sig fra sin absolut bedre side og således budt på årets hidtil varmeste temperaturer. 25,2 grader blev der målt ved Karup.

Det markerer dermed årets første sommerdag og endda den tidligste af sin slags siden 1964.

Men det er med at suge D-vitaminerne til dig, mens man stadig kan, for allerede fra fredag bliver det koldere, oplyser DMI.

»Torsdag kan blive det, man kalder en meteorologisk sommerdag med over 25 grader, men så går det ellers støt ned ad bakke, hvor vi skærer et par grader af temperaturerne, og lørdag rammer vi igen normalen for årstiden,« siger vagthavende hos DMI, Klaus Larsen.

Ifølge DMI er det et højtryk over hele landet, der sørger for, at danskerne i øjeblikket kan opleve meget usædvanlige varmegrader.

Men efter torsdag forventes det, at varmen stille og roligt begynder at aftage.

»Allerede lørdag får vi en vestenvind og 10-15 grader, men stadig tørvejr. Når vi nærmer os mandag, så er vi helt nede på 10-12 grader,« siger Klaus Larsen, der derfor også anbefaler, at man tager en tykkere trøje på.

Selvom danskerne i første omgang slipper for regnvejret, er det dog ikke en tendens, der fortsætter i den kommende uge.

»Regnen skyller allerede ind over landet natten til mandag, som kortvarigt klarer op mandag formiddag. Herefter er det et mere bygepræget og ustadig vejr, som vi kender det,« siger Claus Larsen.

Også de mere deltajerede prognoser maner den spæde sommerbegejstring i jorden. Fremover skal man forvente mere almindelige forårstemperaturer, der næpper sniger sig over 15 grader, lyder det fra DMI.