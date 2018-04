Pas på i trafikken: Snart kommer hjortene galt af sted på vejene

Travle hjorte ser sig sjældent for, når de har brug for at krydse befærdede veje. Derfor kan det som bilist være en god idé at være ekstra vågen i trafikken i den kommende tid.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse stiger antallet af henvendelser om påkørte hjorte nemlig drastisk fra slutningen af april. Det skyldes bl.a., at råbukkene i marts og april hævder revir - altså at de opdeler skovenes territorier mellem sig.

»Foråret er en tid med voldsom aktivitet hos rådyrene. Bukkene bliver mere aggressive og hævder revir, hvilket ofte resulterer i, at andre bukke jages væk og derfor må krydse vejen,« siger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Derudover er perioden mellem april og juni en tid, hvor nye lam kommer til verden og fortrænger de nu knapt et år gamle lam fra sidste sæson.

Det betyder, at en del uerfarne unghjorte vil bevæge sig rundt på egen hånd - og også på vejene.

I fjor fik Dyrenes Beskyttelses vagtcentral i alt 8.653 henvendelser om påkørte hjorte.

Påkørsler i 2017 fordelt på regioner. Kilde: Dyrenes Beskyttelse

En del af dem sker i skumringen og om natten. Derfor opfordrer Dyrenes Beskyttelse til, at man sænker farten, når man i mørke kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen.

»Vores statistik viser, at langt de fleste påkørsler af hjorte i april og maj sker efter kl. 21. Det skyldes, at solen går ned omkring dette tidspunkt, og hjorte er mest aktive i skumringstiden og hele natten frem til solopgang,« forklarer Michael Carlsen.

Man kan også spejde efter hjortenes øjne, som vil reflektere lyset fra bilen. Ser man en hjort i vejkanten, anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man sætter farten helt ned. Det samme gælder, hvis man ser en enkelt hjort krydse vejen. Dyrene har nemlig ofte selskab af artsfæller, og derfor kan man godt forvente, at der følger flere i halen på den første.

Hvis uheldet er ude, kan man kontakte dyrevagtcentralen på tlf. 1812.