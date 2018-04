Find sommertøjet frem: Årets varmeste dage er lige på trapperne

Vi får brug for både solbriller og solcreme når Danmark midt på ugen bliver ramt af sommervejr og temperaturer, der når op over de 20 grader.

Ifølge DMI placerer et højtryk placerer sig hen over landet og sørger for, at man lokalt vil kunne opleve temperaturer på helt op til 22-23 grader.

Sommerligt vejr på vej

»Men først skal vi lige have overstået et par dage med lidt ringere vejr. Derefter begynder det fra onsdag at blive rigtig pænt,« siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, til DR.

Mandag og tirsdag bliver det diset og tåget, særligt nær kysterne. Dagtemperaturerne vil ligge på mellem 12 og 17 grader. Onsdag begynder varmen at sive op over landet sydfra, og temperaturene i dagtimerne kan nå op på 20 grader.

Torsdag og fredag bliver der for alvor skruet op solen og varmen. Det bliver skyfrit, og temperaturerne kan ramme 23 grader.

Årets hidtil varmeste temperaturer blev målt den 8. april, hvor man i Midtjylland havde 21,9 grader, men meget tyder på, at denne uge bliver endnu varmere.

DMI: »Forrygende forårsvejr på vej mod Danmark«

Det bliver dog en relativ kort fornøjelse i denne omgang, da varmen allerede i weekenden begynder at aftage igen. Vinden tager til og søndag og mandag bliver det ustadigt med regn og byger fra vest.