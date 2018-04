DMI om udsigt til solrige dage: »Pas nu alligevel lidt på i al begejstringen«

Forårsvejret har endelig fundet vej til Danmark.

Uv-indeks Mål for intensiteten af den hudskadelige UV-stråling.

I middagssolen kan det ved Ækvator højst blive ca. 15, og i Danmark højst ca. 7 i sommermånederne. Kilde: DMI

Og fra næste uge bliver det ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) »rigtig fint og solrigt«. Flere vil formentlig nyde det lune og milde vejr ved at gå en tur i haven, i parken eller køre en tur på cyklen.

»Men pas nu alligevel lidt på i al begejstringen.«

Sådan lyder det fra uv-forsker Helge Jønch-Sørensen fra DMI, der fortsætter:

»Selv om vi kun har april, byder solrige dage på et uv-indeks, der nærmer sig fire. Og med vinterbleg hud, som de fleste af os har lige nu, så kan vi ikke tåle ret lang tid i solen.«

DMI: »Forrygende forårsvejr på vej mod Danmark«

Ifølge Helge Jønch-Sørensen kan tre kvarters ophold i solen mellem klokken 12.00 og 15.00 være nok til, at man bliver solskoldet.

De fire solråd Skygge - flyt hyggen ind i skyggen mellem 12 og 15, hvis UV-indekset er 3 eller mere. Solhat - undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til med tøj og hat, når solen står højest. Solcreme - brug altid rigeligt med faktor 15 og husk, at lige meget, hvor meget du smører på, må du aldrig ligge og stege. Sluk solariet - de kunstige stråler øger markant risikoen for kræft i huden. Og jo yngre du er – desto mere udsat er du. Kilde: Kræftens Bekæmpelse, cancer.dk

»De færreste ved, at de rent faktisk er skoldede, hvis de 24 timer efter solbadning kan ane blot den mindste rødmen af huden,« forklarer han på DMI's hjemmeside og tilføjer:

»Du behøver slet ikke ligne en kogt krebs for at kunne betegnes som solskoldet.«

Den hidtil højeste forårstemperatur: Et sted i landet har nået 15,8 grader - et andet kun 5,5

Solskoldninger kan på længere sigt føre til en øget risiko for hudkræft. Derfor lyder opfordringen for DMI, at man bør undgå middagssolen, hvis ikke man bruger solbeskyttelse.

»Brug tøj, søg skygge eller brug solcreme. Tænk især på at beskytte børnene, der typisk befinder sig endnu længere tid udendørs på flotte dage, end vi voksne gør,« lyder det på vejrtjenestens hjemmeside.

»Husk også, at en sø- eller havoverflade reflekterer store dele af strålingen - på visse tidspunkter helt op mod 100 pct. Derfor giver en tur på vandet næsten altid en ekstra høj dosis uv.«

Forårssolen blænder bilister og medvirker til sammenstød - sådan kan du forhindre det

Næste uge byder på dagtemperaturer på mellem 15 og 20 grader. Stedvist kan der sågår blive endnu varmere ifølge DMI's prognoser.

Samtidig ser det ud til, at vi slipper helt for nattefrost, idet temperaturerne om natten vil ligge på mellem 3 og 10 graders varme.

»Det bliver rigtigt fint forårsvejr - næsten usædvanligt fint for april. I gennemsnit ser ugen ud til at blive to til tre grader varmere end normalt, mens nedbøren ligger under normalen,« lød det onsdag aften fra Martin Lindberg, som tilføjede, at der er »forrygende forårsvejr på vej mod Danmark«.