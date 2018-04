Nu kan du selv agere parkeringsvagt og stikke halvdelen af afgiften i lommen

»Er du træt af uvedkommende parkering på din parkeringsplads? Udskriv selv parkeringsafgifter og få 50 pct. af det inddrevne beløb«.

Sådan lyder "tilbuddet" på det private parkeringsselskab Parkeringskompagniets hjemmeside.

Selskabet giver dermed mulighed for, at personer selv kan agere parkeringsvagt på private områder og samtidig tjene en skilling på det.

Da Parkeringskompagniet er registreret som et parkeringsselskab, er det lovligt for det at uddele parkeringsafgifter i samarbejde med dets kunder til bilister, der ikke overholder de gældende parkeringsregler.

»Mange har troet, at vores app gav enhver lov mulighed for at stikke rundt i byen og uddele bøder til folk, der holder et par centimer udenfor kridtstregerne - sådan er det ikke,« forklarer Kasper Daae, ejer og direktør i Parkeringskompagniet, over for Ekstra Bladet.

Det er i stedet kun registrerede kunder, der ejer privat grund, såsom andelsforeniger, virksomheder eller privatpersoner, som ganske enkelt er træt af, at deres indkørsel bliver brugt som parkeringsplads af fremmede, der kan uddele afgifterne.

Herefter står Parkeringskompagniet for at inddrive pengene. 50 pct. af afgiftsbeløbet går til personen, der uddelte bøderne, hvilket efter skat svarer til 300 kr.

Hos FDM erkender man, at der ikke er noget ulovligt i forretningsmodellen, men man stiller sig alligevel kritisk over for den.

»Man deler pengene i porten, og det betyder, at den enkelte vagt får noget i provision. Så man har jo en direkte personlig interesse i, at der bliver pålagt en afgift,« siger juridisk konsulent hos FDM Dennis Lange til TV 2 Østjylland og påpeger, at parkeringsselskabernes brancheorganisation netop har det som retningslinje, at p-vagter ikke må være provisionslønnede, og at man skal have en uddannelse i at pålægge afgifter.

Kasper Daae ser det dog ikke som provisionsløn og påpeger, at det er sjældent at udbetalingerne sker direkte til privatpersoner. Det sker oftere til virksomheder eller boligforeninger, oplyser han.

I løbet af det første år har der ifølge selskabet været 2.000 parkeringspladser tilknyttet Parkeringskompagniet. Der er flere end 250 brugere, der er "p-vagter" og selv styrer deres kontrol, oplyser virksomheden til TV 2 Østjylland.

