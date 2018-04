DMI: »Forrygende forårsvejr på vej mod Danmark«

Næste uge kan vi forvente os rigtig fint forårsvejr. Så fint, at det næsten er usædvanligt for april.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog Martin Lindberg fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

For selvom vejret sidste uge bød på en blandet landhandel med alt fra vinterlige toner til temperaturer omkring de 20 grader, så ser det ud til, at der er endnu bedre vejr på vej ifølge vejrtjenesten.

»I sidste uge var vi igennem et Formel 1-forår, der lynhurtigt accelererede fra 0 til 20 grader i slipstrømmen på en meget langtrukken vinter. Og nu ser det ud til, at det gode vejr trykker endnu hårdere på speederen,« lyder det på DMI's hjemmeside.

Lavere temperaturer og gråvejr trækker ind over Danmark

Konkret vil der i næste uge blive dannet et højtryk over Danmark.

»Det holder lavtryk og fronter med nedbør på god afstand,« tilføjer Martin Lindberg.

Dermed vil det stort set blive tørt over hele landet, ligesom man vil kunne opleve en del sol. Dog kan formiddagstimerne ifølge den vagthavende meteorolog godt fortsat være lidt grå.

»Dagene kan typisk starte med lave skyer eller lidt dis og tåge, men de slutter solrigt. Det skyldes, at den stadigt mere magtfulde sol brænder skydækket væk i løbet af formiddagstimerne,« forklarer Martin Lindberg.

Meteorologer: »2018 fortsætter, hvor 2017 slap - med ekstremt vejr«

Dagtemperaturerne vil i den kommende uge ligge helt oppe på mellem 15 og 20 grader, vurderer meteorologen. Stedvist kan det sågår blive endnu varmere.

Samtidig ser det ud til, at vi slipper helt for nattefrost, idet temperaturerne om natten vil ligge på mellem 3 og 10 graders varme.

»Det bliver rigtigt fint forårsvejr - næsten usædvanligt fint for april. I gennemsnit ser ugen ud til at blive to til tre grader varmere end normalt, mens nedbøren ligger under normalen,« opsummerer Martin Lindberg og tilføjer, at der er »forrygende forårsvejr på vej mod Danmark«.