Pansermine fundet i have viste sig at være fuld af varm luft

Ammunitionsryddere fra Skive blev tirsdag formiddag tilkaldt til et grønt område i Skive, hvor der var blevet fundet en pansermine.

Minen dukkede op i en have kort efter kl. 10 tirsdag formiddag og blev opdaget, i forbindelse med at et firma var blevet hyret til at lave havearbejde ved nogle boligblokke.

Minen lå i en transportkasse og lod ikke til at være armeret, men politiet frygtede, at der alligevel kunne være sprængstoffer i og vidste derfor ikke, om den var farlig.

Tirsdag eftermiddag kan politiet dog afkræfte, at det er tilfældet. Der har vist sig at være tale om en øvelsesmine.

»Trods sit troværdige ydre indeholdt minen ikke andet en varm luft,« oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi kl. 14.25.