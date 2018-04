Undslupne køer gav problemer på indfaldsvej til København

Både politi og beredskab kom på arbejde mandag, da 16 stykker skotsk højlandskvæg brød ud gennem en indhegning på Amager.

Det fortæller Mads Østermark, der er indsatsleder ved Københavns Politi, og som har været med til at jagte de fritløbende dyr.

Under den varme forårssol havde hovedparten af køerne søgt tilflugt i en sø. Det gjorde det ekstra besværligt at fange dem ind, oplyser Østermark.

- Vi blev assisteret af brandvæsenet, der var ude i en gummibåd. Så prøvede vi at presse dem op i den ene ende, hvor vi havde lavet en afspærring, der førte op til en kvægtransport, siger han.

Under aktionen var der flere mennesker end køer til stede. Indfangningen holdt op mod 15 politifolk og omkring 10 brandmænd beskæftiget.

- Vi har været rimelig mange mennesker. Det er et trafikknudepunkt, og vi var bange for, at de ville komme ud at løbe på motorvejen, siger Østermark.

Dyrene var tidligere på eftermiddagen sluppet løs fra en grund på det grønne område Amager Fælled, hvor indhegningen til et område var væltet.

Kort før klokken 19.30 manglede redningsholdet stadig at indfange fem køer.

- De er ikke spor lydige, sagde vagtchefen.

Under indfangningen var Centrumforbindelsen ved Vejlands Allé - en større indfaldsvej til det centrale København - i en periode helt spærret for trafik.

Ejeren af køerne, der til daglig hører til på Amager Fælled, blev fundet ud på eftermiddagen. Han har hjulpet til på stedet, hvor køerne i mindre hold er fragtet til deres hjem.

Ingen af køerne er efter de nuværende oplysninger kommet til skade. De har heller ikke påført skader på andre.

Til gengæld har de dagen igennem inspireret politiet til at udsende flere humoristiske tweets, som er blevet besvaret med muntre kommentarer.

- Er der en cowboy til stede?, spurgte politiet på Twitter, da kojagten blev indledt mandag eftermiddag.

Tidligere var det motorcykelbetjente, der holdt dyrene tilbage, så de ikke løb ud på vejen.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at holde dem væk fra kørebanen, så du kan komme sikkert hjem. Det er ikke nemt at fange en ko, når man er på motorcykel, skrev politiet.

Da aktionen var vel overstået på et tidspunkt, hvor biltrafikken også var faldet til ro, lød beskeden:

- Centrumforbindelsen er nu helt fri for køer - myldretiden er overstået, og dem på fire ben er indfanget med god hjælp fra ejer og vores "kofangere" på/i patruljevogne. Tak for alle gode råd.