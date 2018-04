Lastbil punkterede og blokerede spor på fynsk motorvej

Mindre antibiotikaforbrug til børn er godt for kampen mod resistente bakterier. Men de ældre trækker i den forkerte retning.

Samfundet har succes med at bremse brugen af antibiotika:

Målrettede sanktioner mod Putins inderkreds og et stop for russisk gasrørledning bringes nu i spil af flere partier.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Holbæk sygehus er underbemandet i en sådan grad, at det går ud over patienterne.

Fiskegiganten FF Skagen har haft rekordomsætning og den næstbedste indtjening nogensinde. Virksomheden har imidlertid modtaget et krav fra skattemyndighederne om betaling af told på næsten tre års import af fisk.

I dag ville manden bag Operahuset i Sydney være fyldt 100 år. En næsten to meter høj mand med blå øjne og brunt hår, der skabte det sublime.

Manden der var uden for kategori:

Byggeboom får advarselslamper til at blinke:

To af verdens farligste jihadister sidder fanget i Syrien. De kræver nu, at de får en fair retssag i USA eller Storbritannien.

I oktober forsøgte flere at dræbe en 24-årig mand på Tagensvej som del af bandekonflikten, mener anklager.

Et spor på Fynske Motorvej er mandag morgen spærret på grund af en forulykket lastbil.

Samfundet sparer penge, hvis brandvæsenet får lov til at rydde op efter trafikuheld, mener Danske Beredskaber.

Vagtchefen oplyser, at ingen er kommet til skade ved uheldet.

- Trafikken bliver afviklet i god ro og orden. Vi henstiller til bilister om at køre meget forsigtigt, sagde vagtchefen.

- Vi har spærret den inderste vognbane for at kunne bjærge køretøjet, sagde Lars Fredensborg mandag formiddag.

- En lastbil kommer kørende med en efterspændt trailer, da et af dækkene springer. Han kører ind i højre rabat. Lastbilen knækker mellem førerhuset og traileren.

Lastbilen kørte galt mandag morgen, da et dæk punkterede, og den røg ud i rabatten, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg. Politiet modtog meldingen om uheldet klokken 9.39.

Et spor på Fynske Motorvej var mandag morgen spærret på grund af en forulykket lastbil.

Sager om ulovlig brug af data fra trivselsmålinger har fået forældre til at tage stilling.

Sveriges konge holdt møde med Det Svenske Akademi for at løse strid om overgrebsanklaget kulturprofil.

Tusindvis af danskere kan have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica i strid med Facebooks regler.

Tusindvis af danskere kan have fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica i strid med Facebooks regler.

Før du tager plæneklipperen i brug, bør du give den et serviceeftersyn. Så kører den bedre og holder længere.

Romaner og rejsebeskrivelser giver en særlig indsigt i steders atmosfære, historie og kultur, og her er en læseguide til Australien.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her