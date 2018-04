Den hidtil højeste forårstemperatur: Et sted i landet har nået 15,8 grader - et andet kun 5,5

Hvis du læser med fra Kegnæs på den sydlige del af Als, synes du måske ikke, at vejret er noget at snakke om i dag.

Men ikke ret lang derfra i Store Jyndevad blev der til eftermiddag registreret hele 15,8 grader. Det gør lørdag til den forårsdag med de højeste temperaturer indtil nu, melder DMI.

Det sker imidlertid på en dag med store regionale forskelle. I førnævnte Kegnæs blev der i nogenlunde samme øjeblik - kl. 14 - kun registreret 5,5 grader.

Så nåede vi forårets hidtil højeste temperatur. Omkring kl. 14 blev der målt 15,8 grader ved Store Jyndevad, det på en dag med store regionale temperaturforskelle. Således havde Kegnæs, på den sydlige del af Als, på samme tidspunkt kun 5,5 grader! pic.twitter.com/aiIMXKXt6L— DMI (@dmidk) April 7, 2018

Varm luft sydfra og op mod 20 grader rammer Danmark

Den hidtidige rekordholder var den 4. april, hvor der i København blev registreret 15,4 grader.

Og har man kigget langt efter foråret, kan man glæde sig over, at der muligvis er nye rekorder i sigte allerede søndag.

Her kan vi lokalt nå op på hele 20 grader, og det vil være tørt med nogen eller en del sol. Så varmt har det ifølge TV 2 Vejret ikke været i syv måneder - siden den 5. september sidste år.

DMI har set flere uger frem: Et stort højtryk giver god plads til solskinsvejr

Dog kan borgere, der bor ved kyster med pålandsvind, godt lade sommertøjet hvile i skabet lidt endnu. Her forventer DMI mellem 5 og 8 grader søndag.

Vejrinstituttet har allerede kigget et par uger frem i krystalkuglen og spår i sin månedsprognose, at vi ikke har set det sidste til solen. I uge 15 og 16 ventes et stort højtryk at etablere sig over Skandinavien og blokere for fronter og lavtryk.

Det kaldes påskeøsten, fordi det giver østenvind i en længere periode med tørt vejr og solskin. Det vil dog formentlig ikke udløse højere temperaturer, fordi vandet fortsat er koldere end normalt - og luften ligeledes er kold. Der kan også forekomme lettere nattefrost over de kommede to uger.